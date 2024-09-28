İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2024 Cumartesi / 25 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1657
  • EURO
    38,2175
  • ALTIN
    2920.22
  • BIST100
    9777.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Katmandu'da sel: 32 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu'da şiddetli yağışlardan kaynaklanan selde ilk belirlemelere göre 32 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
Katmandu'da sel: 32 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün geceden bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Katmandu'nun bazı bölgeleri sular altında kaldı, günlük hayat felç oldu.

Yağışlar nedeniyle elektrik ve internet kesintilerinin yaşandığı başkentte ilk belirlemelere göre 32 kişinin sellerde öldüğü, 17 kişinin yaralandığı ve 12 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 1053 kişi kurtarıldı.

Hükümet ülke genelinde sel uyarıları yaparken, bütün polis memurlarının arama kurtarma faaliyetlerine katılacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, başkent dışındaki bölgelerde de hasarlar olduğunu ve yerel yetkililerin hala bilgi topladığını açıkladı.

Dün başlayan yağmurun hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.