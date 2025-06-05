İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2778
  • EURO
    44,9565
  • ALTIN
    4236.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kavga büyüdü bomba patladı! Musk Trump'ı ifşa etti: Epstein dosyasında adı geçiyor
Dünya

Kavga büyüdü bomba patladı! Musk Trump'ı ifşa etti: Epstein dosyasında adı geçiyor

Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan Amerikalı iş insanı Elon Musk, seçimlerde destek verdiği ABD Başkanı Trump'ın kendisini hayal kırıklığı olarak nitelendirmesi üzerine sessizliğini bozdu. 'Ben olmasaydım seçimi kaybederdin nankör' diyen Musk, Trump'ın gün yüzüne çıkmayan 'Epstein' dosyasını ifşa etti. Musk, söz konusu iddiayı 'Şimdi asıl bombayı patlamanın zamanı geldi' diyerek duyurdu.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 21:38 - Güncelleme:
Kavga büyüdü bomba patladı! Musk Trump'ı ifşa etti: Epstein dosyasında adı geçiyor
ABONE OL

ABD'de bir zamanlar siyasi çıkar birliğiyle anılan Donald Trump ve Elon Musk arasında ipler koptu. Beyaz Saray'daki yakınlıklarıyla gündem olan ikili, vergi indirimi tasarısı üzerinden birbirine girdi.

TRUMP: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Trump, Musk'ın vergi kesintisi tasarısına yönelttiği eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada, "Elon ile iyi bir ilişkimiz vardı, ama artık bu ilişkinin devam edip etmediğini bilmiyorum" dedi. Musk'ın kendisi hakkında zamanla kötü konuşacağını da öne sürdü.

"BEN OLMASAYDIM SEÇİMİ KAYBEDERDİN NANKÖR"

Trump'ın açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Musk, "Ben olmasaydım seçimi kaybederdi" diyerek Trump'a "nankör" çıkışında bulundu. Musk, Cumhuriyetçilerin başarısında kendisinin stratejik etkisi olduğunu savundu.

MUSK BOMBAYI PATLATTI: TRUMP, EPSTEİN DOSYALARINDA VAR

Söz düellosu Elon Musk'ın "Şimdi bombayı patlamanın zamanı geldi" ifadeleriyle büyüdü. Adeta soğuk savaşa dönen krizde "Epstein" dosyası yeniden açıldı. Elon Musk, bu konuda kamuoyunu sarsan bir paylaşım yaptı.

Musk, Trump'ın Jeffrey Epstein ile bağlantılı dosyalarda adının geçtiğini belirtti. Öte yandan Musk, bu dosyaların halen gizli tutulmasının sebebinin bu olduğunu öne sürdü.

TESLA HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Trump ile yaşanan gerilimin ardından Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisseleri NASDAQ borsasında yüzde 56 oranında değer kaybetti. Ekonomik etkiler, siyasi savaşın sınırlarını aşan boyutlara ulaştı.

"İğrenç bir rezalet"

"İĞRENÇ BİR REZALETTİ"

Musk, vergi indirimi tasarısını daha önce de eleştirmiş Trump'ın planlarını "iğrenç bir rezalet" olarak tanımlamıştı. Söz konusu yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçerek Senato'ya gönderilmişti.

Musk'tan Trump yönetimi için ilginç benzetme

Trump: Elon'un Amerika'ya hizmetinin modern tarihte eşi benzeri yok

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.