ABD'de bir zamanlar siyasi çıkar birliğiyle anılan Donald Trump ve Elon Musk arasında ipler koptu. Beyaz Saray'daki yakınlıklarıyla gündem olan ikili, vergi indirimi tasarısı üzerinden birbirine girdi.
Trump, Musk'ın vergi kesintisi tasarısına yönelttiği eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada, "Elon ile iyi bir ilişkimiz vardı, ama artık bu ilişkinin devam edip etmediğini bilmiyorum" dedi. Musk'ın kendisi hakkında zamanla kötü konuşacağını da öne sürdü.
Trump'ın açıklamalarına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Musk, "Ben olmasaydım seçimi kaybederdi" diyerek Trump'a "nankör" çıkışında bulundu. Musk, Cumhuriyetçilerin başarısında kendisinin stratejik etkisi olduğunu savundu.
Söz düellosu Elon Musk'ın "Şimdi bombayı patlamanın zamanı geldi" ifadeleriyle büyüdü. Adeta soğuk savaşa dönen krizde "Epstein" dosyası yeniden açıldı. Elon Musk, bu konuda kamuoyunu sarsan bir paylaşım yaptı.
Musk, Trump'ın Jeffrey Epstein ile bağlantılı dosyalarda adının geçtiğini belirtti. Öte yandan Musk, bu dosyaların halen gizli tutulmasının sebebinin bu olduğunu öne sürdü.
Trump ile yaşanan gerilimin ardından Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın hisseleri NASDAQ borsasında yüzde 56 oranında değer kaybetti. Ekonomik etkiler, siyasi savaşın sınırlarını aşan boyutlara ulaştı.
Musk, vergi indirimi tasarısını daha önce de eleştirmiş Trump'ın planlarını "iğrenç bir rezalet" olarak tanımlamıştı. Söz konusu yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden geçerek Senato'ya gönderilmişti.