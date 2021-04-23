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Dünya

Kayalıktaki pençe izinin gizemi çözüldü

ABD'deki Apalaş Yürüyüş Patikası'nda bulunan 'kayadaki pençe izi birçok teorinin ortaya atılmasına neden oldu. Ancak, araştırma sonuçları, bu teorileri çürüttü.

star.com.tr23 Nisan 2021 Cuma 01:09 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 01:09
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Kuzeydoğu Arkeolojik Kaynaklar Programına göre, Apalaş Yürüyüş Patikası'nda bir dinozor ayak izine çok benzeyen eski bir pençe izi bulundu.

Kayada dört uzun pençesi olan bir canlının ayak izine benzeyen izin fotoğrafı, bu hafta Facebook'ta paylaşıldı.

Görüntülerin yayılması üzerine yetkililer, kayadaki izin araştırılması için, arkeologların ve paleontologların görevlendirldiğini duyurdu.

'Bir kayada nasıl bir pençe izi kalmış olabilir?' 'Velociraptor pençe izi mi?' gibi sorular tartışılmaya devam ederken, izi inceleyen araştırmacılardan açıklama geldi.

DİNOZOR BEKLEYENLER, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Kuzeydoğu Arkeolojik Kaynaklar Programı yetkililerinden yapılan açıklamada, "Bu 'ayak izi' aslında sahte bir fosil. Sahte fosiller, bir fosille karıştırılabilecek inorganik izlenimlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Paleontica'nın bildirdiğine göre, bu tür izlenimler 'fosillere benzeyen doğal nesnelerdir'. Uzmanlar bile, sahte fosilleri bazı durumlarda 'geçmiş yaşam formlarından bir iz' zannedebiliyor. Raporlara göre, Charles Darwin de dahil olmak üzere birçok uzman bu yanılgıya kapıldı.

Uzmanlara göre, 'Öyleyse ize neden olan bir dinozor değilse, neydi?' sorusunun yanıtı rüzgar, su ve zaman kuvvetleridir. Bunlar kayaları şekillendirebilir ve güçlendirebilir.

star.com.tr

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