27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6743
  • 6,3011
  • 275.121
  • 102583
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu

ABD'nin Florida eyaletinde 22 yıl önce ortadan kaybolan William Moldt'un göle batan aracı içindeki kalıntılarına 'Google Earth' sayesinde ulaşıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BBC'nin haberine göre, 7 Kasım 1997'de Lantana kasabasındaki gece kulübünden dönerken ortadan kaybolan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Moldt'un aracı, Google Earth sayesinde bir gölde tespit edildi.

Moldt'un kaybolduğu Wellington kasabasının eski sakinlerinden bir kişi, Google Earth üzerinden bölgeyi araştırırken civardaki gölün içinde araç bulunduğunu fark etmesi üzerine o bölgede ikamet eden bir kişiyi durumdan haberdar etti.

Bölgenin yeni sakini, drone ile gölde araba olduğunu teyit ederek polisle irtibata geçti.

28 Ağustos'ta gölden çekilen aracın içinde kemik kalıntılarına ulaşıldı ve bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.

Palm Beach County Şerifi ofisinden yapılan açıklamada, Moldt'un aracının kontrolünü kaybettiğinin ve göle uçtuğunun düşünüldüğü aktarıldı.

Polis, Moldt'un kaybolması üzerine yapılan ilk soruşturma sırasında böyle bir durum olabileceğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtti.

ABD'de sonuçsuz kalmış kayıp vakalarına dair çevrim içi verilerin kayıtlı olduğu "Charley Project" internet sitesinde, "aracın, 2007 yılından beri Google Earth'teki bölgeye ait uydu görüntüsünde açık şekilde yer aldığı ancak bu zamana kadar kimse tarafından fark edilmediği" ifade edildi.

Böyle seslendiler: Çocuklarımızı geri istiyoruz…

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrin'de bombalı saldırı

Afrin'de bombalı saldırı

Muriqi'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı? Ortaya çıktı

Muriqi'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı? Ortaya çıktı

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Tek tek kapatıyorlar

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Tek tek kapatıyorlar

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Böyle seslendiler: Çocuklarımızı geri istiyoruz

Böyle seslendiler: Çocuklarımızı geri istiyoruz

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu

Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu

Türkiye'nin gururu ilk kez TEKNOFEST'te gösterilecek

Türkiye'nin gururu ilk kez TEKNOFEST'te gösterilecek
 

POPÜLER HABERLER

Böyle seslendiler: Çocuklarımızı geri istiyoruz…

Böyle seslendiler: Çocuklarımızı geri istiyoruz…

Profesörden ilginç eylem... Görenler anlam veremedi

Profesörden ilginç eylem... Görenler anlam veremedi

Sarayın en büyüğü olacak! Altın varaklı...

Sarayın en büyüğü olacak! Altın varaklı...

ABD arşivinden çıtı! Türkiye fotoğrafları...

ABD arşivinden çıtı! Türkiye fotoğrafları...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA