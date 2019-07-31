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Kayıp iş insanı Siddhartha ölü bulundu

Hindistan'ın en büyük kahve zincirinin kurucusu ve sahibi olan iş insanı VG Siddhartha bir nehir kenarında ölü bulundu.

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Pazartesi gününden bu yana kayıp olan VG Siddhartha'nın cesedi, Mangalore kentinin hemen dışındabir balıkçı tarafından bulundu.
 
Siddhartha'nın cesedi hastaneye götürüldükten sonra burada ailesi tarafından teşhis edildi.
 
Coffee Day isimli şirketten yapılan açıklamada, "ortaklarımızdan destek bekliyoruz" denildi.
 
Borsaya gönderilen açıklamada, şirketin, bundan sonraki süreci yönetebilecek "profesyonel bir ekibin liderliğinde" olduğu da vurgulandı.
 
Şirketin sahibi olan Siddhartha'nın "borçlarla" ilgili ifadelerin yer aldığı mektubu da geniş bir şekilde paylaşılıyor.
 
60 yaşında hayatını kaybeden işadamı, sözkonusu mektupta, "tüm çabalarına karşın kârlı bir iş modeli yaratamadığını" söylüyor.
 
Polisin gerçekliğini doğruladığı mektupta "Tüm hatalarımdan ben sorumluyum. Tüm finansal kararlar benim sorumluluğumdaydı" ifadesi yer alıyor.
 
Siddhartha mektupta, "Bir girişimci olarak başarısız oldum" diyor.
 
HİSSELER YÜZDE 20 DÜŞTÜ
 
Cafe Coffee, 1750 şube ile Hindistan'ın en büyük kahve zinciri konumunda. Zincirin, Malezya, Mısır, Nepal'de de şubeleri bulunuyor.
 
Şirketin kurucusu olan Siddhartha aile üyelerinin payları ile birlikte hisselerin yüzde 50'sine hakim durumdaydı.
 
Ünlü işadamının Coca-Cola ile 1.45 milyar dolarlık bir satış konusunda görüştüğü yönünde haberler yer alıyordu.
 
Şirket hisseleri Siddhartha'nın kayıp haberi sonrası yüzde 20 oranında düştü.
 
(BBC Türkçe)

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