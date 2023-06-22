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Dünya

Kayıp Titan Denizaltısı'ndaki kişilerin öldüğü açıklandı

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Titanik'in enkazına turist taşıyan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltıda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 19:14 - Güncelleme:
Kayıp Titan Denizaltısı'ndaki kişilerin öldüğü açıklandı
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Atlantik Okyanusu'nda kaybolan "Titan" adlı denizaltının şirketi OceanGate Expeditions tarafından yapılan açıklamada, denizaltıda bulunan 5 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunularak, "Bu insanlar, farklı bir macera ruhuna sahip ve dünya okyanuslarını keşfetme konusunda derin bir tutkuyu paylaşan gerçek kaşiflerdi" denildi.

ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada da denizaltıdaki 5 kişinin öldüğü doğrulanırken arama- kurtarma çalışmaları kapsamında keşfedilen enkaz alanında denizaltının feci bir şekilde patlamış olabilme ihtimali üzerine çalışıldığı belirtildi.

DENİZALTIDA 5 KİŞİ VARDI

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın olduğu açıklanmıştı.

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