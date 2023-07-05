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Dünya

Kays Said: Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin arkasında suç şebekeleri var

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin güneyindeki düzensiz göçün arkasında 'suç şebekelerinin' olduğunu söyledi.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 01:47 - Güncelleme:
Kays Said: Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin arkasında suç şebekeleri var
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Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, başkentte İçişleri Bakanı Kemal el-Faki ve emniyet yetkilileri ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığındaki toplantıda, Safakes kentinde 3 Temmuz Pazartesi günü bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrasındaki gelişmeler ele alındı.

Tunus'un ancak kanunları doğrultusunda insanları topraklarında bulunduracağının altını çizen Cumhurbaşkanı Said, Afrika ülkelerinden gelenlerin geçiş güzergahı olma veya başkalarının sınırlarına muhafız olmayı da kabul etmediklerine işaret etti.

Ülkenin güneyindeki Safakes kentine yönelik düzensiz göçün arkasında "suç şebekelerinin" olduğuna dikkati çeken Said, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tunus devletinin ortadan kaldırması gereken bir suç şebekesi var. Nasıl oluyor da Tunus'a gelenler, binlerce kilometreden belirli bir kente (Safakes) veya bir kentin mahallesine yöneliyorlar? Bunlar daha ülkelerindeyken bu kentleri veya mahalleleri biliyorlar mı? Bunlar göçmenler mi yoksa organlarıyla ticaret etmenin yanı sıra Tunus'un iç barışını tehdit eden suç şebekelerince göç ettirenler midir?"

Ülkenin güneyindeki Safakes kenti, Avrupa'ya geçmek umuduyla Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla gündemde.

Tunus resmi haber ajansı TAP, son günlerde Safakes'te göçmenler ile çıkan olaylar kapsamında 3 Temmuz'da bir gencin öldüğünü aktarmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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