Kaza mı, Müslümanlara saldırı mı? Araç mağazaya böyle daldı

star.com.tr 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:03 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:08

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Greenacre'de trafikte kaosa neden olan bir sürücü, hızlanarak yolun karşısındaki tesettür mağazasına daldı.



Aracın sürücüsü, aracını dükkana sürmeden önce başka bir arabaya da çarptı.

Polisin, 'trafikte kargaşaya neden olan bir sürücü' ihbarı üzerine olay yerine gelene kadar, sürücünün trafikten sıyrılarak dükkana daldığı belirtildi.

Görgü tanığı görüntüleri, sürücünün trafik ışıkların ihlal ederek hızla dükkana daldığını gösteriyor.

SALDIRI MI, KAZA MI?

Yerel saatle 15: 15'te gerçekleşen olayda, polis derhal olay yerinin çevresinde bir güvenlik kordonu oluşturdu.

En az 11 kişinin yaralandığı belirtilen olayla ilgili, 'bir kaza mı yoksa bir tür saldırı mı olduğuna' dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayda erkek sürücü ve 11 kişinin yaralandığı, ve şu anda olay tedavi edildikleri belirtildi. Ayrıca, yaralıların hayati tehlikesi olmadığı da belirtildi.

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