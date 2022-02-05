İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2022 Pazar / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Dünya

Kazak yazar Nurpeyisov hayatını kaybetti

Klasik Kazak edebiyatının yaşayan çınarı olarak bilinen ünlü yazar Abdicemil Nurpeyisov, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 23:56 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 23:57
ABONE OL

Kazakistan Yazarlar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Kazak edebiyatının önemli ismi Nurpeyisov, Almatı'da hayatını kaybetti.

1924'te Aral Gölü yakınındaki bir köyde dünyaya gelen Nurpeyisov, ilk eserini 18 yaşında gittiği İkinci Dünya Savaşı'ndan döndükten sonra kaleme aldı.

Nurpeyisov, savaştan izlenimlerini aktardığı ilk eseri Kurlyanda'yı 1950'de okurlarıyla buluşturdu.

Yazarın adını tüm dünyaya duyuran ve birçok yabancı dile çevrilen büyük eseri üç başlıktan oluşan Kan men Ter (Kan ile Ter) adlı romanı oldu.

Nurpeyisov, 1960'larda zengin Kazakçasıyla kaleme aldığı Kan men Ter'de söz konusu dönemdeki sıkı sansüre rağmen halkın ve ülkenin sosyal hayatını tüm gerçekleriyle anlatmayı başardı.

Bunun yanı sıra Nurpeyisov, memleketi ve eserlerinde hep sevgi ile bahsettiği Aral Gölü'nün kaderine kayıtsız kalmadı. 2000'de yazdığı "Songy parız" (Son görev) adlı romanında Aral Gölü'nü tehdit eden unsurlara dikkati çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.