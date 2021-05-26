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Dünya

Kazakistan 2020'de yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ham uranyum satışı gerçekleştirdi

Kazakistan, geçen yıl doğal uranyum satışından 1 milyar 371 milyon dolar elde etti.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:52 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:52
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Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Ulusal Nükleer Şirketi Kazatomprom'un Yönetim Kurulu Başkanı Galımcan Pirmatov'u kabul etti.

Pirmatov, görüşmede, şirketin 2020'deki faaliyetlerine ilişkin sunduğu raporunda, Kazatomprom'un dünyada en büyük doğal uranyum satıcısı konumunu koruduğunu, nükleer sektöründe güvenilir ortak ve yakıt tedarikçisi statüsünü güçlendirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen şirketin tüm hedeflere ulaştığını kaydeden Pirmatov, "Söz konusu dönemde, uranyum satışından toplam gelir 587,5 milyar tenge (1 milyar 371 milyon dolar), net kar ise 221 milyar tenge (520 milyon dolar) olarak gerçekleşti." dedi.

Pirmatov, bu yıl yaklaşık 22 bin 800 ton doğal uranyum üretilmeyi planladıklarını bildirdi.

Geçen yıl ülkede uranyum üretim hacmi 19,5 bin ton olmuştu.

Doğal uranyum üretiminde dünyada ilk sırada yer alan Kazakistan'da 26 uranyum yatağı bulunuyor.

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