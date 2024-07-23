İlki 2014 yılında Kazakistan'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, 100'e yakın ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirecek. Büyük küresel etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda deneyimli bir ülke olan Kazakistan ise kültürel çeşitliliğe vurgu yapmak ve uluslararası dostluğu geliştirmek için 100 binden fazla yerli ve yabancı turisti ağırlamayı hedefliyor.

5. Dünya Göçebe Oyunları hakkında açıklamada bulunan Başkonsolos Nuriddin Amankul, "Dünya Göçebe Oyunları'nın önemli bir yönü eski spor ve kültürel uygulamaların korunmasıdır. Göçebe halkların kültürü şu ana kadar dünya çapında geniş çapta popülerleşmedi. Bu oyunlar, ziyaretçilerin nadir sporlara tanıklık etmelerine ve geleneklerimize dalmalarına olanak tanıyarak bu durumu değiştirecek. Astana'da at yarışı, geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları yarışmaları, ulusal kuş avcılığı ve diğer halk oyunları da dahil olmak üzere 21 spor türü sergilenecek. En çok beklenen etkinliklerden biri, poloya benzeyen, ancak belirgin bir şekilde göçebe bir dokunuşa sahip, heyecan verici ve dinamik bir spor olan Kökpar'dır. At sırtındaki ekipler, olağanüstü beceri, güç ve strateji sergileyerek bir keçi karkası kontrolü için yarışıyor. Bu spor, Oyunlarda yer alan diğer pek çok sporla birlikte, atların kültürümüzdeki önemli rolünü vurgulamaktadır. Göç, savaş, avcılık ve ticaret de dahil olmak üzere günlük yaşamın vazgeçilmez yoldaşlarıydılar. Kazak halkı, atların ilk kez yaklaşık 5 bin 500 yıl önce günümüzün modern Kazakistan topraklarında evcilleştirilmesinin onurunu taşıyor. Aslında atlar, Kazak halkının yedi kutsal hazinesinden biri olarak kabul ediliyor. Kazaklar ve atlar arasında uzun süredir devam eden bu bağ, Oyunlar'daki binicilik etkinlikleriyle canlı bir şekilde hayata geçirilecek" dedi.

TÜRKİYE'YE DAVET

Amankul, "Bir milletin kimliğinin şekillenmesinde ve geleceğinin belirlenmesinde kültürel mirasın korunmasının çok önemli olduğu bilinmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarihi yerleri, korunan dilleri ve korunmuş doğal alanları korumuştur. Orta Asya'da, bölgenin MÖ 3. bin yıla kadar uzanan zengin ve çeşitli tarihi göz önüne alındığında, kültürel mirasın korunması da aynı derecede önemlidir. Yaz güneşi alçalmaya başlarken ve sonbaharın esintisi Kazak bozkırlarında eserken, 8-13 Eylül tarihleri arasında Beşinci Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacağımız Astana, göçebe atalarımızın ruhuyla canlanacak. Bu etkinlik, canlı başkentimizi hareketli bir kültür, rekabet ve dostluk arenasına dönüştürecek. Bu büyük etkinliği kutlamak için Türkiye Cumhuriyeti'ni bize katılmaya yürekten davet etmekten büyük heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

KATILIMCILAR KEYİFLİ ANLAR YAŞAYACAK

İzleyicilere Kökpar'ın yanı sıra okçuluk, güreş, kartal avcılığı gibi geleneksel sporların da sunulacağını ifade eden Amankul, "Her spor kendi tarihsel önemini taşıyor ve atalarımızın Orta Asya'nın geniş ve zorlu coğrafyalarında gelişmek için geliştirdikleri çeşitli becerileri sergiliyor. Ayrıca, geçmişin gelecekle geleneğin uyumlu bir şekilde buluştuğu eşsiz "Etnoköy"de günlük kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Burada ziyaretçiler, usta zanaatkarların eserlerini sergileyeceği ve ilgi çekici ustalık sınıfları aracılığıyla zanaatlarının sırlarını paylaşacakları Kazak zanaatkarlığının en büyük sergi fuarına hayran kalacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

"EŞSİZ PENCERE SUNUYORLAR"

"Olimpiyatlar dünya için ne kadar önemliyse, bizim için de bu oyunların önemi büyüktür" diyen Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu "Bunlar göçebe kültürlerin dayanıklılığının, yaratıcılığının ve geleneklerinin bir kanıtıdır. Dünya için göçebe halkların kültür ve tarihlerini öğrenmek ve kutlamak için bir fırsattır. Kimliğimizi şekillendiren ve yaşam tarzımızı etkilemeye devam eden mirasa eşsiz bir pencere sunuyorlar" açıklamasında bulundu.

KÜLTÜREL PROGRAMLAR

Kültürel programın öne çıkanlarından biri de akınların (Kazak halk şairleri ve şarkıcıları) geleneksel müzik yarışması olan Aitys'tır. Önde gelen ve acemi aitysker'lerin (Aitys katılımcılarının) zekalarını ve lirik yeteneklerini sergiledikleri bu şiirsel düello, yaratıcılık ve rekabetçi ruhun karışımıyla izleyicileri büyülemeye devam eden ve çok sevilen bir gelenektir. Bu arada podyumun etnik giyim örnekleriyle süsleneceği etnik moda festivali de moda tutkunlarını kendine hayran bırakacak.

Amankul, "Ulusal mutfak festivali, ziyaretçilerin geleneksel Kazak yemeklerini ve içeceklerini hazırlamayı öğrenebilecekleri, Kazak halkının meşhur misafirperverliğini ve sıcaklığını ilk elden deneyimleyebilecekleri ustalık sunarak bir ziyafet vaat ediyor" açıklamasında bulundu

"DÜNYANIN HER YERİNDEN İNSANLARI ASTANA'YA BEKLERİZ"

Amankul son olarak, "Eylül ayındaki Dünya Göçebe Oyunları, rekabetin heyecanını kültürel mirasın zenginliğiyle harmanlayarak unutulmaz bir deneyim alacağa benziyor. Etkinlik, uluslar arasında kültürel bağları güçlendirme şansı sunuyor. 100'den fazla etnik kökene ev sahipliği yapan ve etnik gruplar arası uyuma değer veren bir ülke olarak, dünyanın her yerinden insanları göçebe ruhunun yaşadığı Astana'ya bekleriz. Tarihi, kültürü, ve sporu kutlayalım ve ortak insanlık mirasımızı onurlandıran bir etkinliğin parçası olalım" dedi.