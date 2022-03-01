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Dünya

Kazakistan borsasında Rus şirketlerine ait hisselerin satışı durduruldu

Kazakistan Menkul Kıymetler Borsası (KASE), bugünden itibaren Rus şirketlerine ait hisse senetlerin satışını askıya aldıklarını duyurdu.

AA1 Mart 2022 Salı 10:00 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 10:01
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KASE'den yapılan açıklamada, bazı Rus şirketlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle 1 Mart'tan itibaren söz konusu şirketlere ait hisse senetlerinin borsadaki satışının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Alım satımı askıya alma kararı, bu şirketlerin menkul kıymetlerinin işlemlerine getirilen kısıtlamalara ilişkin Merkezi Menkul Kıymet Deposu'ndan alınan bilgiler kapsamında verildi." ifadesi kullanıldı.

Kazakistan borsasında hisselerinin satışı askıya alınan Rus şirketleri arasında federal havayolu şirketi Aeroflot, doğal gaz şirketi Gazprom, petrol şirketi Lukoil'in yanı sıra Rostelekom, Sberbank gibi toplam 13 şirket yer alıyor.

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