Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Darbe girişimini atlattık

10 Ocak 2022 Pazartesi 11:01 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 11:16

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkesi liderlerinin Kazakistan'ın çağrısı ile yapılan olağanüstü toplantısı başladı.

Kazak lider Tokayev, KGAÖ ülkelerinin olağanüstü toplantısında, ülkesinde yaşananların 'darbe girişimi' olarak tanımladı ve "Kazakistan bir darbe girişiminin üstesinden gelmiştir." dedi.

Tokayev, ülkesindeki şiddet olaylarının bir merkezden koordine edildiğini ve önceden hazırlandığını ifade etti.

TOKAYEV, ÜLKEDEKİ DURUMA İLİŞKİN TOPLANTI DÜZENLEDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki son gelişmelere ilişkin içişleri ve savunma bakan vekilleriyle toplantı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almatı kentinde 207 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, kolluk kuvvetlerinin ve silahlı kuvvetlerin ülkedeki durumu daha da istikrara kavuşturmak için aktif önlemler aldığı konusunda bilgilendirildi. Yerleşim birimlerini çevresinde denetimi sağlamak için 93 kontrol noktası kuruldu" ifadelerine yer verildi.

KAZAKİSTAN'DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Kazakistan'da düzenlenen protestoların şiddetli olaylara dönüşmesi sonucu 164 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hayatını kaybeden vatandaşlar için 10 Ocak'ta ulusal yas ilan edilmesi kararını aldığını açıklamıştı. Kararın ardından bugün hayatını kaybeden vatandaşlar için ülkede hükümet binalarının tümünde ve yurt dışı temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi.

KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLARDA GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939'a çıktığı bildirildi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede devam eden operasyonda gözaltına alınanlarla ilgili veriler güncellendi.

Açıklamada, 10 Ocak itibarıyla polis tarafından gözaltına alınan kişi sayısının 7 bin 939'a çıktığı belirtildi.

Almatı'daki iki pazar yerinde 207 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, söz konusu operasyonda 5 çalıntı araba ve bilgisayar, müzik aletleri gibi çalıntı mallar ile silahların ele geçirildiği ifade edildi.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi de Almatı'daki olaylarda yer alan 2 grubun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Söz konusu grupların 4-8 Ocak'ta şehirdeki kamu düzenini bozmaya yönelik olaylarda yer aldıkları ve kaldıkları yerde silah ile dini kitapların bulunduğu bilgisine yer verildi.

- KAZAKİSTAN'DAKİ OLAYLAR

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor." demişti.