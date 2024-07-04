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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ŞİÖ'nün Avrasya'da barışın garantörü olabileceğini söyledi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 24. Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, örgütün Avrasya'da barış ve güvenliğin garantörü olarak hareket etmek için olağanüstü fırsatları bulunduğunu dile getirdi.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ŞİÖ'nün Avrasya'da barışın garantörü olabileceğini söyledi
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Başkent Astana'da düzenlenen ŞİÖ+ Devlet Başkanları 24. Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştiren Tokayev, örgütün kurucu ülkelerinden biri olarak yaptıkları dönem başkanlığı sırasında, üye ülkeler arasında çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye yönelik yaklaşık 150 etkinlik düzenlendiğini bildirdi.

SİBER GÜVENLİK VURGUSU

ŞİÖ'nün Avrasya'da barış ve güvenliğin garantörü olarak hareket etmek için olağanüstü fırsatları bulunduğunu dile getiren Tokayev, bu amaçla Kazakistan olarak, ŞİÖ'nün "adil bir dünya, barış ve kalkınma için dünya birliği" girişimini önerdiklerini kaydetti.

Tokayev, ayrıca örgütün faaliyetleri kapsamında, üye ülkeler arasında siber güvenliğin güçlendirilmesine yönelik mekanizma geliştirilmesini önerdi.

"TİCARETİ YÜZDE 6,5 ARTIRDIK"

ŞİÖ ülkeleri arasında karşılıklı ticaretin büyümesi yönünde eğilim olduğunu belirten Tokayev, "Kazakistan'ın ŞİÖ ülkeleriyle ticareti geçen yıl yüzde 6,5 arttı." dedi.

Tokayev, bunun yanı sıra güvenilir tedarik zincirleri yaratmak için ulaşım koridorlarının güçlendirilmesini önemsediklerini vurgulayarak, bu bağlamda Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru başta olmak üzere bölgedeki çeşitli koridorların geliştirilmesi için ŞİÖ'de stratejik limanlar ve lojistik merkezi ortak ağının kurulmasını teklif etti.

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