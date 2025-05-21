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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türk birliğini güçlendireceğiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu. Kazakistan'ın TDT'nin rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarına değinen Tokayev, 'TÜRKPA'nın 14. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacağız. Ortak kararla Almatı şehri ‘Türk Devletleri Teşkilatı Gençlerinin Başkenti' ilan edilecek. Böylece Türk birliğini güçlendireceğiz.” dedi.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türk birliğini güçlendireceğiz
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacminin 11,4 milyar dolara ulaştığını belirterek "Bu, iyi bir rakam ama daha da büyütmek lazım. Bu bağlamda, karşılıklı ticareti geliştirmek amacıyla özel anlaşma hazırlamayı öneriyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu.

Kadim şehir Budapeşte'de TDT zirvesini başarıyla düzenleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a teşekkür eden Tokayev, "Bugünkü zirvenin Avrupa'nın kalbinde gerçekleşmesi ayrı bir önem taşıyor. Bizi bugün köklerimiz aynı olan Türk kardeşlerimiz diye ağırlıyorsunuz. Bunu gerçekten sarsılmaz dostluğumuzun açık bir teyidi olarak görüyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, "Doğu ile Batı'nın buluştuğu nokta" başlığıyla gerçekleştirilen bu zirvenin geniş toprakları kapsayan Türk devletlerinin çıkarlarını ve stratejik hedeflerini karşıladığına işaret ederek "Mevcut zor jeosiyasi durumda teşkilat çerçevesindeki işbirliğinin anlamı daha da arttı." değerlendirmesini yaptı.

Kasım Cömert Tokayev, bu kapsamda Kazakistan'ın TDT'nin rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde daimi temsilcisini atadı. Kısa zamanda daimi temsilciliğini açmayı planlıyoruz. Kazakistan'ın girişimleriyle Türk Devletleri Teşkilatı Merkezi Seçim Kurullarının Danışma Platformu kuruldu. 11-12 Haziran'da ise Astana'da Türk Devletleri Parlamentolar Asamblesi TÜRKPA'nın 14. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapacağız. Ortak kararla Almatı şehri 'Türk Devletleri Teşkilatı Gençlerinin Başkenti' ilan edilecek. Böylece Türk birliğini güçlendireceğiz."

Tokayev, bunun yanı sıra teşkilat çerçevesinde kabul edilen anlaşma ve tüzüklere sıkı bir şekilde bağlı kalınmasının önemine dikkati çekti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ayrıca Orta Koridor'un Doğu ile Batı arasında ana köprüye dönüştürülmesinin stratejik görevleri olduğunu vurguladı.

Kasım Cömert Tokayev, özellikle petrol ve gaz, uranyum ve diğer ürünlerin sevkiyatı için tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesinde teşkilat potansiyelinin kullanılmasına işaret etti.

Bunun yanı sıra dijitalleşme ve bilgi teknolojileri alanlarındaki işbirliğinin büyük geleceğine işaret eden Tokayev, TDT ülkeleri arasındaki karşılıklı ticareti büyütmek gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, geçen yıl Kazakistan'ın TDT ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi 11,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve bunun ülkesinin toplam dış ticaretinde yüzde 8'i teşkil ettiğini belirterek "Bu, iyi bir rakam ama daha da büyütmek lazım. Bu bağlamda, karşılıklı ticareti geliştirmek amacıyla özel anlaşma hazırlamayı öneriyorum." dedi.

Doğal afetlerin arttığına da dikkati çeken Tokayev, Hazar Denizi'nin suyunun çekilmesinden endişeli olduklarını, bu bağlamda Türk devletlerini ortak araştırmalar ve projeler geliştirmeye davet ettiğini söyledi.

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