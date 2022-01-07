7 Ocak 2022 Cuma 08:27 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 08:30

Kazakistan'da 60 tenge olan gaz fiyatının 120 tengeye çıkarılması sonrası başlayan gösterilerin ardından hükûmet olayların başlamasına sebep olduğu iddia edilen doğal gaz fiyatını 50 tengeye (0,11 dolar) indirdi. Buna rağmen protestolar devam etti. Barışçıl olarak başlayan protestolar şiddet eylemine dönüştü. Birçok yerde polis ve askerî araçlar devrilerek ateşe verildi. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiğini söyledi.



Reuters'ın haberine göre, Kazakistan devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini açıkladı.

Öte yandan, Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolarda hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı.