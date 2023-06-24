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Dünya

Kazakistan Güvenlik Konseyi yarın acil toplanacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'daki durum nedeniyle Güvenlik Konseyi'ni yarın acil toplantıya çağırdı.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 21:50 - Güncelleme:
Kazakistan Güvenlik Konseyi yarın acil toplanacak
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in kararıyla Güvenlik Konseyi, yarın sabah olağanüstü toplanacak.

Tokayev, toplantıda, Rusya'daki durumla ilgili verdiği talimatların yerine getirilmesi için alınan tedbirleri dinleyecek.

Toplantıda, Rusya'daki durumun Kazakistan vatandaşlarının güvenliği ve ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini önlemek için acil bir eylem planının kabul edilmesi bekleniyor.

Tokayev, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek Rusya'daki son durum hakkında bilgi almıştı.

Rusya'daki olayları ülkenin iç meselesi olarak nitelendiren Tokayev, asayişin sağlanması ve toplum güvenliği için anayasal düzen ile hukukun üstünlüğünün önemini vurgulamıştı.

  • Kazakistan cumhurbaşkanı
  • Kasım Cömert Tokayev
  • Güvenlik Konseyi toplantısı

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