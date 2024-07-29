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Dünya

Kazakistan, Hazar Denizi üzerinden yük taşımacılığını artırmak için eylem planı hazırladı

Kazak hükümeti, Hazar Denizi üzerinden yük taşımacılığını artırmak için '2024-2028 döneminde denizcilik altyapısının geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir plan' kabul edildiğini bildirdi.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 14:52 - Güncelleme:
Kazakistan, Hazar Denizi üzerinden yük taşımacılığını artırmak için eylem planı hazırladı
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Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu plan kapsamında, ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Aktau ve Kurık limanlarının büyük deniz taşımacılığı ve lojistik kümesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Böylece Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden geçen konteyner kapasitesinin artırılması, kargo terminalleri ile uluslararası taşımacılık lojistiğinin geliştirilmesi ve idari engellerin azaltılması amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra Kurık Limanı'nın alanının genişletilmesi, Aktau Limanı'nda da konteyner merkezinin inşa edilmesi planlanıyor.

Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden taşınan yük hacmi, 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 65 artarak 2,1 milyon tona ulaştı, 2023'te söz konusu sayı 3 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

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