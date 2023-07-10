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Dünya

Kazakistan ile Özbekistan arasındaki süreç tamamlandı

Kazakistan ile Özbekistan arasında 19 yıl süren devlet sınırlarının belirlenmesine ilişkin sürecin tamamlandığı bildirildi.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:52 - Güncelleme:
Kazakistan ile Özbekistan arasındaki süreç tamamlandı
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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, haftalık basın toplantısında, 4 Temmuz itibarıyla Kazak-Özbek devlet sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmanın iki ülkede yürürlüğe girdiğini belirtti.

Smadiyarov, söz konusu anlaşmanın 2 Aralık 2022'de cumhurbaşkanları tarafından imzalandığını ve daha sonra iki ülke parlamentolarınca onaylandığını kaydederek, "Böylece, Kazakistan ile Özbekistan arasında devlet sınırının belirlenmesine ilişkin 19 yıllık süreç tamamen sona erdi." dedi.

Kazakistan'ın Özbekistan ile 2 bin 357 kilometre uzunluğunda sınıra sahip olduğunu aktaran Smadiyarov, 8 bin sayfadan oluşan anlaşma ile iki ülke arasındaki devlet sınırının bin 301 işaret ile belirlendiğini sözlerine ekledi.

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