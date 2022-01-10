İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2022 Pazartesi / 7 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8329
  • EURO
    15,6885
  • ALTIN
    797.558
  • BIST100
    2045.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan orayı Kırgız askerlerine teslim etti
Dünya

Kazakistan orayı Kırgız askerlerine teslim etti

Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Kırgız askerlerine Merkezi Isıtma Kurumunu koruma görevi verildiği bildirildi.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 19:36 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 19:36
ABONE OL

Kırgızistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kırgız barış gücü askerlerinin verilen görevleri yerine getirmeye başladığı belirtildi.

Kırgız askerlerin Almatı kentinin stratejik öneme sahip tesislerinden Merkezi Isıtma Kurumunu koruma görevini üstlendiği kaydedildi.

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü kapsamında Kazakistan'a 150 asker, 8 zırhlı araç ve malzeme taşıyan 11 araç göndermişti.

Sovyetler Birliği döneminde Almatı'ya kurulan merkez ısıtma tesisi sayesinde 2 milyon nüfuslu kentin kış aylarında kapalı alanlarının ısıtılması sağlanıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2 Ocak'ta başlayan sokak olayların şiddete dönüşmesinin ardından KGAÖ'den destek istemişti.

Kazakistan'ın başvurusuna yanıt veren KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan, Kazakistan'a binlerce asker göndermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.