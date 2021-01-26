Kazakistan-Özbekistan arasına inşa edilecek

AA 26 Ocak 2021 Salı 10:38 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 10:39

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Türkistan şehriyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında hızlı tren demir yolu hattının inşa edileceğini duyurdu.

Kazakistan’da Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in başkanlığında toplandı.

Başbakan Askar Mamin, toplantıda, Kazakistan’da bu yıl turizm sektöründe toplam değeri 1,1 trilyon tenge (2,6 milyar dolar) olan yatırım projelerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

Özellikle, ülkede turizm altyapısını güçlendirmeye dönük önemli adımlar atılacağını belirten Mamin, Kazakistan’dan Özbekistan’a hızlı tren hattının inşa edileceğini bildirdi. ;;;;;;;

Mamin, söz konusu hızlı tren hattının Türkistan ile Taşkent’i bağlayan güzergah üzerinde yapılmasının planlandığını ifade ederek, "Turist sayısını artırmak amacıyla Türkistan-Çimkent-Taşkent güzergahında hızlı tren hattı inşaatı başlatılacak." dedi.