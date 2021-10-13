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Dünya

Kazakistan Rusya ile ortak üretecek: İlk fırlatma töreni 2023'te

Kazakistan Meclisi, Baykonur Uzay Üssü'nde Rusya ile kuracağı ve 2023'te faaliyete geçirilmesi planlanan Bayterek Uzay Kompleksi Projesi'ndeki payını yüzde 99'a çıkarmayı öngören yasa tasarısını kabul etti. İlk fırlatma töreninin 2023'te planlandığı Bayterek Uzay Kompleksi'nden yeni nesil Soyuz-5 taşıyıcı roketleri uzaya gönderilecek.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 14:38 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 17:18
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Kazakistan Meclisinde düzenlenen haftalık genel oturumda, Kazakistan ile Rusya arasında 2004 yılında imzalanan Baykonur Uzay Üssü'nde Bayterek Uzay Kompleksi'nin kurulmasına ilişkin anlaşmaya bazı maddelerin eklenmesini öngören yasa tasarısı onaylandı.

Buna göre, Baykonur Uzay Üssü'nde Rusya ile ortak kurulacak Bayterek Uzay Kompleksi'ndeki Kazak tarafının payı yüzde 99'a çıkarıldı.

Ayrıca Rus tarafı, 2036 yılına kadar Bayterek Uzay Kompleksi'nden Soyuz-5 taşıyıcı roketlerinin uzaya fırlatılmasını sağlamada yükümlü olacak.

İlk fırlatma töreninin 2023'te planlandığı Bayterek Uzay Kompleksi'nden yeni nesil Soyuz-5 taşıyıcı roketleri uzaya gönderilecek.

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