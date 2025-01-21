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Dünya

Kazakistan, tırların geçişine izin vermeyen Rusya'ya nota verdi

Kazakistan'ın, Çin'den Avrupa'ya giden 20 tırının Rus sınırında gümrük engeline takılması nedeniyle Rusya'ya diplomatik nota verdiği bildirildi.

AA21 Ocak 2025 Salı 19:23 - Güncelleme:
Kazakistan, tırların geçişine izin vermeyen Rusya'ya nota verdi
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Kazinform'da yer alan habere göre, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Jumangarin, bazı milletvekillerinin "Kazak tırlarının Rusya sınırından Avrupa'ya geçişlerine neden izin verilmediğine" ilişkin sorusunu yanıtladı.

Jumangarin, Rusya'daki yeni düzenlemeye göre, insansız hava araçları, askeri üniformalar, jeneratörler, piller ve diğer ürünlerin ülke toprakları üzerinden Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna'ya ihracatının kısıtlandığını belirtti.

Ancak Rusya'nın bu değişikliklerle ilgili Kazakistan'ı bilgilendirmediği ve bunu tek taraflı yürürlüğe koyduğunu kaydeden Jumangarin, "Bu kısıtlamalar nedeniyle Çin'den, Kazakistan ve Rusya toprakları üzerinden Avrupa ülkelerine geçiş yapan 20 araç sınırda durduruldu." ifadesini kullandı.

Jumangarin, Kazakistan'ın Moskova Büyükelçiliğinin sorunun çözülmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiğini bildirdi.

RUSYA'DAKİ İLGİLİ MAKAMLARLA İLETİŞİME GEÇİLDİ

Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) göre, gümrük bölgesinde alıkonulan malların beyan sahibine iade edilmesi gerektiğini hatırlatan Jumangarin, tırların geçişlerine izin verilmesi veya Kazakistan'a geri gönderilmesi konusunda Rusya'daki ilgili makamlara mektup yazdıklarını belirtti.

Jumangarin, bu konunun gelecek hafta Almatı'da yapılacak Avrasya Ekonomik Birliği Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında ikili ve çok taraflı olarak da ele alınacağını kaydetti.

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