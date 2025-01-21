Kazakistan, tırların geçişine izin vermeyen Rusya'ya nota verdi

Kazinform'da yer alan habere göre, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Jumangarin, bazı milletvekillerinin "Kazak tırlarının Rusya sınırından Avrupa'ya geçişlerine neden izin verilmediğine" ilişkin sorusunu yanıtladı.

Jumangarin, Rusya'daki yeni düzenlemeye göre, insansız hava araçları, askeri üniformalar, jeneratörler, piller ve diğer ürünlerin ülke toprakları üzerinden Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna'ya ihracatının kısıtlandığını belirtti.



Ancak Rusya'nın bu değişikliklerle ilgili Kazakistan'ı bilgilendirmediği ve bunu tek taraflı yürürlüğe koyduğunu kaydeden Jumangarin, "Bu kısıtlamalar nedeniyle Çin'den, Kazakistan ve Rusya toprakları üzerinden Avrupa ülkelerine geçiş yapan 20 araç sınırda durduruldu." ifadesini kullandı.



Jumangarin, Kazakistan'ın Moskova Büyükelçiliğinin sorunun çözülmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiğini bildirdi.



Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) göre, gümrük bölgesinde alıkonulan malların beyan sahibine iade edilmesi gerektiğini hatırlatan Jumangarin, tırların geçişlerine izin verilmesi veya Kazakistan'a geri gönderilmesi konusunda Rusya'daki ilgili makamlara mektup yazdıklarını belirtti.

Jumangarin, bu konunun gelecek hafta Almatı'da yapılacak Avrasya Ekonomik Birliği Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında ikili ve çok taraflı olarak da ele alınacağını kaydetti.