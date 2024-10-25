Kazakistan'ın "TİKA"sı olarak bilinen Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı (KazAID), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzede çocuklar için 960 öğrenci kapasiteli okul inşa edecek.



KazAID Başkanı Arken Arıstanov, kurulma amaçlarını, faaliyetlerini ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile işbirliği hakkında AA muhabirine konuştu.

Arıstanov, Kazakistan'ın 1991'de bağımsızlığını kazandığını hatırlatarak "İlk başta ekonomik sıkıntılarımız vardı ve alıcı ülke konumundaydık. Türkiye'den de yardım aldık. Çok sayıda Türk şirketi başkent Astana'yı inşa etmede yardımcı oldu." dedi.

Dünya Bankası sınıflandırılmasına göre 2006'dan bu yana orta gelirli ve artık donör ülke haline geldiklerini belirten Arıstanov, "Kazakistan, son 10 yılda başta Orta Asya ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere 600 milyon dolardan fazla insani yardım sağladı." ifadesini kullandı.

Arıstanov, 2014'te ülkede resmi kalkınma yardımlarına ilişkin kanunun kabul edildiğini, 2020 yılında ise Kazakistan Dışişleri Bakanlığı nezdinde KazAID'in resmi olarak kurulduğunu belirterek "Kovid-19 salgını nedeniyle ilk iki yıl faaliyetlerimizi aktif bir şekilde yürütemedik ancak şu anda projelerimizi hayata geçirmeye başladık." diye konuştu.

KazAID olarak dijitalleşme, eğitim ve kamu yönetimi alanlarında faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını dile getiren Arıstanov, "Kazakistan'ın halihazırda ilerleme kaydettiği sektörlerde tecrübe alışverişini amaçlıyoruz. Bu yıl e-devlet yazılım ürünlerimizi Afrika ülkelerine hibe etmeye başladık." dedi.

Arıstanov, 6 Şubat depremlerinde Türkiye'ye kardeş eli uzatan ilk ülkelerden birinin Kazakistan olduğunu ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde deprem bölgesine bir okul armağan edilmesi konusunda öneride bulunduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu projenin operatörü olarak şu anda Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 960 öğrenci kapasiteli okulun inşaat projesini başlattık. Gelecek sene sonunda inşaatı tamamlayarak Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına devretmeyi planlıyoruz."

- "TİKA'NIN TECRÜBESİNİ ÖNEMLİ BULUYORUZ"

Arıstanov, KazAID olarak üçlü işbirliklerini önemsediklerini ve bu kapsamda TİKA'nın tecrübesinden yararlanmak istediklerini belirtti.

TİKA'nın Kazakistan Koordinatörü Hüseyin Hikmet Özdenoğlu ile ilk kez bir ortak projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Arıstanov, "Kazakistan'ın KazAID'i ve Türkiye'nin TİKA'sı olarak Tacikistan ve Kırgızistan'dan tıp öğrencilerine Astana Tıp Üniversitesi'nde Türk hocalar tarafından tıpta entegre eğitim modülü üzerine seminer düzenledik. Bir haftalık eğitimi tamamlayanlara sertifikalarını takdim ettik." dedi.

Başkan Arıstanov, "Biz daha yolun başındayız dolayısıyla TİKA'nın projeyi geliştirme, hayata geçirme ve sonraki süreci destekleme gibi alanlardaki tecrübesini önemli buluyoruz. Bu gibi ortak faaliyetlerle birbirimizi destekliyor, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bu yıl TİKA, Afganistan'daki çiftçilerin eğitim programını destekledi. Gelecek sene bu projeyi biz de desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

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