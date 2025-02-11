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Dünya

Kazakistan ve AB işbirliğini güçlendirmek istiyor! Ticaret, yatırım ve enerji vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede liderler, iki taraf arasındaki son gelişmeleri ve işbirliğini görüştü.

AA11 Şubat 2025 Salı 16:43 - Güncelleme:
Kazakistan ve AB işbirliğini güçlendirmek istiyor! Ticaret, yatırım ve enerji vurgusu
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB tarafının talebiyle Tokayev ile Costa telefonda görüştü.

Görüşmede, taraflar, Kazakistan ile AB arasındaki güncel sorunları ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik konuları ele aldı.

BAĞLARI DERİNLEŞTİRMENİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Tokayev, AB ile ilişkilerin olumlu dinamiğine dikkati çekerek özellikle ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve lojistik, sürdürülebilir kalkınma ve dijital dönüşüm sektörlerinde bağları derinleştirmenin önemini vurguladı.

Taraflar, görüşmede, geniş yelpazedeki ikili ve bölgesel gündemler üzerinde daha fazla diyalog ve pratik etkileşime hazır olduklarını teyit etti.

Tokayev, ayrıca AB Konseyi Başkanı Costa'yı Kazakistan'a davet etti.

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