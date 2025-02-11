Kazakistan ve AB işbirliğini güçlendirmek istiyor! Ticaret, yatırım ve enerji vurgusu

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB tarafının talebiyle Tokayev ile Costa telefonda görüştü.

Görüşmede, taraflar, Kazakistan ile AB arasındaki güncel sorunları ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik konuları ele aldı.

Tokayev, AB ile ilişkilerin olumlu dinamiğine dikkati çekerek özellikle ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve lojistik, sürdürülebilir kalkınma ve dijital dönüşüm sektörlerinde bağları derinleştirmenin önemini vurguladı.

Taraflar, görüşmede, geniş yelpazedeki ikili ve bölgesel gündemler üzerinde daha fazla diyalog ve pratik etkileşime hazır olduklarını teyit etti.

Tokayev, ayrıca AB Konseyi Başkanı Costa'yı Kazakistan'a davet etti.