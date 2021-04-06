Kazakistan ve Macaristan arasında imzalar atıldı

AA 06 Nisan 2021 Salı 14:37 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 14:37

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile bir araya geldi.

Taraflar, iki ülke arasında siyasi, ekonomi, ticari, kültürel ve insani alanlarda ilişkileri genişletme yolları ile Türk Konseyi çerçevesinde iş birliği konularını ele aldı.

Görüşmede Kazakistan ve Macaristan Dışişleri Bakanlıkları arasında karşılıklı yardım ve iş birliğini geliştirme mutabakatının yanı sıra, iki ülkenin Dış Politika Araştırma Enstitüleri arasında mutabakat muhtırası imzalandı ve kültür alanında iş birliği programı kabul edildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Doğu Avrupa'daki ülkesinin tek stratejik ortağı olduğuna işaret ederek, "Macaristan ile karşılıklı iş birliğini güçlendirmeye önem veriyoruz. Enerji, su kaynakları yönetimi, eğitim ve Orta Doğu Avrupa ile Orta Asya ülkelerinin transit alanındaki potansiyelinin etkin kullanımı konularını görüştük." dedi.

Macaristan şirketlerinin Orta Asya'daki konumlarının bundan sonra daha da güçleneceğini belirten Tileuberdi, Astana Uluslararası Finans Merkezi'nde Macaristan'ın İhracat ve İthalat Bankası Ofisi'nin açılacağı bilgisini de paylaştı.