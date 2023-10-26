Kazakistan'a 100. yıla özel Yunus Emre anıtı dikildi

Astana'daki Atatürk Parkı'na dikilen anıtın açılış törenine, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazak Senatör Darhan Kıdırali, Astana Baykonur İlçe Valisi Talgat Rahmanberdi'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Kapucu, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutlayacaklarını belirterek "Ülkemiz için tarihi bir mihenk taşı olan bu dönemde, Türk-Kazak kardeşliğinin bir nişanesi olarak Astana şehrinde Yunus Emre Anıtı'nın resmi açılışını yapmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Astana Valiliği ve Büyükelçiliğin işbirliğiyle yapılan anıtın, iki kardeş ülkenin ortak tarihi köklerini hatırlamak ve kültürel bağlarını sürdürmek açısından önemli olduğuna dikkati çeken Kapucu, Türkiye'de de büyük Kazak düşünürü Abay başta olmak üzere pek çok Kazak aydının ismini taşıyan anıt, park ve caddenin bulunduğunu belirtti.

Kapucu, ilahi adalet, ahlaklı insan olma ve insan sevgisi gibi kavramları tüm insanlara aktarmaya, bu duygu ve düşünceyi aşılamaya çalışan Yunus Emre'nin özellikle gençler arasında iyi bilinmesinin önemine işaret ederek "13. ve 14. yüzyılda Anadolu'da yaşamış olan Türk şiirinin öncüsü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre 'yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi' hayatın merkezine koymuştur. Yunus Emre, düşünce ve inanç dünyasını, yaşadığı çağda konuşulan sade Türkçeyle yalın ve akıcı bir söyleyişle aktarmıştır." ifadesini kullandı.

Ata yurdu Kazakistan'da yaşamış Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri gibi Yunus Emre'nin de Anadolu'da Türk halk sufilik geleneğinin öncüsü olduğunu ve eserleriyle Türklerin manevi hayatına asırlar boyunca yön verdiğini vurgulayan Kapucu, "Bu bağlamda Yunus Emre ve Hoca Ahmet Yesevi'yi bugün, kuşaklar boyunca günümüze kadar ulaşan eserleri ve inanışlarıyla manevi hayatımızı zenginleştirdikleri için şükran ve rahmetle anıyoruz." dedi.