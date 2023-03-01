Kazakistan'da Adnan Menderes anıtı açıldı

Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (AYÜ) kampüsünün yanında yer alan anıtın açılış törenine Türkistan Eyaleti Valisi Darhan Satıbaldı, AYÜ Rektörü Janar Temirbekova, AYÜ Rektör Vekili Peyami Battal'ın yanı sıra üniversite öğrencileri katıldı.

Satıbaldı, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da kardeş halklar arasındaki manevi bağların güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Adnan Menderes'in 1950'lerde Kazakların Türkiye'ye göç sürecinde önemli rolü olduğuna dikkati çeken Satıbaldı, "Dolayısıyla bize düşen görev, o yıllarda Kazak halkına sahip çıkan Adnan Menderes'in adını yaşatmak." dedi.

Geçen yıl Türkistan'daki bir sokağa da Adnan Menderes adı verilmişti.

Eski Türkiye Başbakanı Adnan Menderes, 13 Mart 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Kazakların Türkiye'ye göç etmesini kabul etti.

Altay bölgesinin bir kısmının Çin hegemonyası altında kalmasıyla Kazaklar, Hindistan ve Pakistan üzerinden Türkiye'ye göç etmeye başladı.

Menderes, bu yüzden Kazaklar tarafından saygın bir devlet adamı olarak biliniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de İstanbul'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında, geçen yüzyılın ortalarında kaderin cilvesi ile büyük zorluklar atlatarak Anadolu topraklarına gelen binlerce Kazak ailesine kucağını açan Adnan Menderes'i saygı ve minnetle anmıştı.