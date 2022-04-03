İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2022 Pazar / 2 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6857
  • EURO
    16,2283
  • ALTIN
    909.144
  • BIST100
    2251.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan'da Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi!
Dünya

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi!

Kazakistan'da Cumhurbaşkanı ve bazı üst düzey devlet yetkililerine suikast girişimi planladığı ortaya bir ajan gözaltına alındı.

AA3 Nisan 2022 Pazar 10:25 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 10:26
ABONE OL

Kazakistan Milli Güvenlik Komitesince yapılan açıklamada, özel birim tarafından düzenlenen operasyon kapsamında başkent Nur Sultan'da yabancı istihbarat servisine çalışan Kazakistan vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu ajanın, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile devletin bazı üst düzey görevlilerine suikast girişiminin yanı sıra güvenlik güçlerine de terör eylemi planladığı aktarılan açıklamada, "Arama faaliyetleri sonucunda yabancı yapımı susturuculu keskin nişancı tüfeği, uyuşturucu madde ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Silahlar, Kazakistan'a profesyonelce gizlenmiş parçalar halinde sokuldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ajanın, ülkede Rus karşıtı propagandayı teşvik etme ve sosyal medyada ilgili paylaşımları yayarak toplumda Rus düşmanı görüşleri yaratma görevlerini de yerine getirdiği kaydedilen açıklamada, "Ön soruşturma sırasında Kazakistan vatandaşı, yabancı bir devletin talimatları ve çıkarları doğrultusunda bu eylemleri gerçekleştirdiğini kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.