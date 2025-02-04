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Dünya

Kazakistan'da düşen yolcu uçağında çok sayıda yabancı cismin bulundu

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024'te düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağına ilişkin yapılan soruşturmanın ön raporunda uçakta çok sayıda yabancı cismin bulunduğu bildirildi.

AA4 Şubat 2025 Salı 20:08 - Güncelleme:
Kazakistan'da düşen yolcu uçağında çok sayıda yabancı cismin bulundu
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Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan 53 sayfalık raporda, enkazda yapılan ilk incelemede çeşitli boyut ve şekillerde uçağın kuyruk kısmında, stabilizatöründe ve dümenlerinde çok sayıda açık ve kapalı hasarın belirlendiği kaydedildi.

Uçağın sol motoru ve sol kanadının yanı sıra uçağın bileşenlerinde de benzer hasarların bulunduğu aktarılan raporda, "Bazı yerlerde hasar düzenli bir dikdörtgen şekline sahip." değerlendirmesi yer aldı.

YABANCI NESNELER NEDENİYLE HASAR GÖRDÜĞÜ KANITLANDI

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Uçak yere çarpmadan önce hidrolik sistemlerinin, uçak bileşenlerine giren yabancı nesneler nedeniyle hasar gördüğü kanıtlandı. Bu hasar, uçağın hidrolik sıvı veya basınç kaybına yol açacaktır."

Uçağın dengeleyici kontrol kablolarında da muhtemelen yabancı nesnelerden kaynaklanan hasar meydana geldiği aktarılan raporda, "Uçaktaki hasar, harici nesnelerin uçak yapısına girdiğini gösterir. Açık hasarların çoğu uçağın kanat kısmında ve dengeleyicisinde yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, uçak parçalarındaki kör hasarlardan çok sayıda yabancı cismin çıkarıldığı belirtildi.

  • Azerbaycan Hava Yolları
  • Yabancı cisimler
  • Kazakistan
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