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Dünya

Kazakistan'da elektrikli skuter için ehliyet şartı getirildi

Kazakistan, elektrikli skuter ile yolun sağ şeridini kullananlardan ehliyet sorma kararı aldı.

11 Mayıs 2023 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
Kazakistan'da elektrikli skuter için ehliyet şartı getirildi
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Kazakistan Meclisi, ülkenin trafik düzenlemesine ilişkin yasada yapılan bazı değişiklikleri onayladı.

Buna göre, elektrikli skuter bir araç olarak sayılacak. Söz konusu araçlarla vatandaşlar kaldırım ve yol kenarlarında saatte 6 kilometre hızı aşmayacak şekilde ilerleyebilecek.

Ayrıca elektrikli skuter ile ana yolun sağ şeridi de kullanılabilecek. Ancak bu hak sadece 18 yaşını doldurmuş ve ehliyeti olanlara verilecek.

Kazakistan İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yılbaşından beri ülkede elektrikli skuterlerin karıştığı 44 trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

Geçen yıl böyle bir trafik kazası sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Ahmetcanov, "Günümüzde ne yazık ki mopet ve skuter sürücülerinin karıştığı kaza vakaları daha sık hale geldi ve bu nedenle yasal düzenleme zamanı geldi." dedi.

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