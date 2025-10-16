İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8566
  • EURO
    48,9696
  • ALTIN
    5747.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan'da enflasyonla mücadele! Fiyatlara zam getirilmesi yasaklandı
Dünya

Kazakistan'da enflasyonla mücadele! Fiyatlara zam getirilmesi yasaklandı

Kazakistan'da hükümet, ülkede enflasyon rakamları dengelenene kadar benzin, su, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam getirilmesinin yasaklanmasını kararlaştırdı.

AA16 Ekim 2025 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
Kazakistan'da enflasyonla mücadele! Fiyatlara zam getirilmesi yasaklandı
ABONE OL

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Oljas Bektenov'un, vatandaşların refah düzeyini olumlu etkilemek amacıyla ilgili hükümet üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda, 5 maddelik kararın kabul edildiği bildirildi.

Buna göre, bu yıl 16 Ekim'den itibaren ülkede enflasyon rakamları dengelenene kadar "AI-92" markalı benzin ile dizel yakıtına zam yasağı getirilirken, 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar su, elektrik ve doğal gaz tarifelerinde artış yapılması yasaklandı.

Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki vergi denetimleri kaldırılırken, sıfır araç almak için düşük faizli kredi programları durdurulmayacak.

İPOTEK PROGRAMI YENİDEN BAŞLATILACAK

Bunun yanı sıra uygun fiyatlı ipotek programları teşvik edilerek bu sayede halkın ev satın alınabilirliği artacak, aynı zamanda her yıl 7 bin asker ailesinin konut sahibi olabileceği askeri görevlilere özel uygulanan ipotek programı yeniden başlatılacak.

Kazakistan Ulusal Bankası (Merkez Bankası), 10 Ekim'de, ülkede tüm metriklerde enflasyon artışı kaydedildiğini ve geçen ay enflasyonun yüzde 12,9'a yükseldiğini ve bu kapsamda yıllık faiz oranını yüzde 18'e artırma kararı aldıklarını bildirmişti.


ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.