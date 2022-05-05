Kazakistan'da halk 5 Haziran'da sandık başına gidiyor

Tokayev, ulusal televizyon kanalları aracılığıyla halka seslendi.

Kısa bir süre önce ülkede geniş çaplı siyasi modernleşmeye yönelik reform paketini açıkladığını anımsatan Tokayev, bu zaman zarfında söz konusu reform paketindeki inisiyatiflerin kamuoyunda destek gördüğünü belirtti.

Tokayev, "Bu inisiyatiflerin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için anayasada değişiklikler ve ilavelerin yapılması gerekiyordu. Başka bir deyişle anayasal reforma ihtiyaç vardı." dedi.

Anayasada değişikliklerin yapılması için çalışma grubu oluşturulduğunu ve tüm hukuki süreçlerin Anayasa Konseyince değerlendirildiğini kaydeden Tokayev, "Bu değişiklikler anayasa maddelerinin üçte birini etkileyecek. Açıkça söylemek gerekirse anayasamız yepyeni bir boyut kazanacak. Bu nedenle bu tür büyük çaplı değişikliklerin halkın iradesi temelinde referandumla oylanmasını önerdim." ifadesini kullandı.

Tokayev, ülkesinde en son referandumun 27 yıl önce yapıldığını ve yeni Kazakistan'ı inşa ederken bu gibi önemli kararların kamuoyu önünde alınması gerektiğini belirterek "Bu nedenle, 5 Haziran'da anayasada yapılacak değişiklikler ve ilavelerin kabulüne ilişkin referandum düzenlenmesini öngören kararnameyi bugün imzaladım." dedi.