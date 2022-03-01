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Dünya

Kazakistan'da iktidar partisi ismini değiştirdi

Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın ismi 'Amanat' oldu.

AA1 Mart 2022 Salı 11:04 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 11:04
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Partinin 22. Olağanüstü Genel Kurulu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında çevrim içi toplandı.

Toplantıda, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in temelini attığı ve yaklaşık 30 yıldır ülkenin iktidardaki partisi olan Nur Otan Partisi'nin isminin "Amanat (Emanet)" olarak değiştirilmesi kararı alındı.

Tokayev, söz konusu kararı desteklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu kelime (Amanat), halkımızın tarihinde ve kültüründe derin anlamı olan bir kavramdır. Bağımsızlık ideallerini, güçlü devlet olma değerlerini ve ulusal birliği temsil ediyor. Atalarımız, bize bu uçsuz bucaksız geniş toprakları miras bıraktı, emanet etti. Emanete sahip çıkmak zorundayız. Bu bizim geçmiş ve gelecek nesillere olan kutsal görevimiz."

16 Mart'ta ulusa sesleneceğini bildiren Tokayev, "Söz konusu halka hitabımda, yeni siyasi reform paketini açıklayacağım. Şimdi siyasi partiler arasındaki rekabet artıyor. Bu bağlamda, ana siyasi güç olarak partimizin rolünü korumalıyız." dedi.

Kazakistan'da ocak ayında meydana gelen olaylardan sonra parti başkanlığını eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev'den devralan Tokayev, partinin yeniden yapılandırılacağını açıklamıştı.

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