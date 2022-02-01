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Dünya

Kazakistan'da Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti

Kazakistan'da Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in istifa ettiği bildirildi.

AA1 Şubat 2022 Salı 10:07 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 10:08
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Kazakistan'da meclisin genel oturumunda, Meclis Başkanı Nigmatulin'in istifası üzerine yetkilerinin erken feshedilmesine ilişkin kararname onaylandı.

Buna göre, 10 yıldır Kazak Parlamentosunun alt kanadı olan Meclis'in başkanı Nigmatulin'in başkanlık görevi ile milletvekilliği de sonlandırıldı.

Nigmatulin, burada yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Özellikle parlamentoda çıkarlarını temsil etmemize güvenen seçmenlerimize ve tabii ki bu üç dönem ortak çalışmalar yürüttüğümüz milletvekillerine şükranlarımı iletiyorum." dedi.

- Yeni Meclis Başkanı Yerlan Koşanov oldu

Milletvekillerinin oy birliğiyle yeni Meclis Başkanı Yerlan Koşanov oldu. Koşanov, en son Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı olarak görev yapıyordu.

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