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Dünya

Kazakistan'da Milli Dombra Günü kutlandı

Kazakistan'da ulusal müzik aleti Dombra Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 19:01 - Güncelleme:
Kazakistan'da Milli Dombra Günü kutlandı
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Her yıl temmuz ayının ilk pazar günü, Kazakistan'da Milli Dombra Günü olarak kutlanıyor.

Dombrayı yaygınlaştırmak amacıyla kutlanan gün dolayısıyla, ülke genelinde açık hava konserleri gerçekleştirildi.

Başkent Astana'da ise dombra sesi şehrin her köşesinden duyuldu.

Expo Fuar Merkezi alanında kurulan sahnede yediden yetmişe dombra sanatçıları yer aldı.

Dombra ile canlı halk ezgilerinin çalındığı konserde dans gösterileri de yapıldı. Gelenlere dombra dersleri de verildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de gün dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Tokayev, mesajında, dombranın Kazak halkının ruhunu, geleneklerini ve kültürünü temsil ettiğini belirterek, "Milletimizin ruhunu ve şanını yükselten dombra, paha biçilemez varlığımız ve ulusal sembolümüz haline geldi. Dombrayı yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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