İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2022 Çarşamba / 12 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5921
  • EURO
    15,8392
  • ALTIN
    928.024
  • BIST100
    2481.19
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan'da oturma izni almak isteyen Rus vatandaşlarının sayısı arttı
Dünya

Kazakistan'da oturma izni almak isteyen Rus vatandaşlarının sayısı arttı

Kazakistan İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Marat Kocayev, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ülkede oturma izni almak için başvuran Rusya vatandaşlarının sayısının 2,5 kat arttığını bildirdi.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 13:21 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:21
ABONE OL

Kocayev, Meclis'in haftalık genel oturumunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022'nin ilk üç ayında yaklaşık 1000 Rusya vatandaşının Kazakistan'da oturma izni almak için başvuru yaptığını söyledi.

Bu sayının bir önceki yılın aynı dönemine göre (350 ila 400 kişi) 2,5 kat arttığına dikkati çeken Kocayev, aynı zamanda 170 kişinin de vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Marat Kocayev, şu anda ülkesinde 130 bin Rus vatandaşının bulunduğunu ve yaklaşık 10 bin kişinin de bireysel kimlik numarası için kayıt yaptırdığını belirterek "Bunun nedeni, Rusya'da finans kuruluşlarının çalışmalarının engellenmesidir." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.