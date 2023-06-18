İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2023 Pazar / 30 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan'da rehin alınan banka çalışanları kurtarıldı
Dünya

Kazakistan'da rehin alınan banka çalışanları kurtarıldı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kaspi.kz bankası şubesinde rehin alınan 7 banka görevlisinin kurtarıldığı bildirildi.

AA18 Haziran 2023 Pazar 15:57 - Güncelleme:
Kazakistan'da rehin alınan banka çalışanları kurtarıldı
ABONE OL

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışanların rehin tutulduğu banka binasına polis operasyon düzenledi.

Yaklaşık 2 saat süren başarılı operasyon sonucu banka şubesi çalışanları kurtarıldı.

Bankaya baskın yaparak çalışanları rehin alan kişi ise tutuklandı. 30 yaşındaki saldırganın daha önce uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Marat Ahmetcanov, operasyon sırasında ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ahmetcanov, banka çalışanlarını rehin alan kişinin, akraba ve arkadaşlarının hesaplarına para transferi gibi isteklerde bulunduğunu aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.