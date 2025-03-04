Kazakistan'da vatandaşlıktan çıkanların tercihi Rusya oldu

Kazinform'un Kazakistan İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, geçen yıl ülkede 19 bin 888 kişi vatandaşlıktan vazgeçti.

Bunların 16 bin 941'i veya yüzde 85'i Rusya'ya taşınırken, 725'i Türkiye, 462'si ABD, 260'ı Kanada, 168'i İngiltere, geri kalanı da diğer ülkelere göç etti.

Ocak ayından bu yana ise Kazakistan vatandaşlığından vazgeçen 1513 kişiden 1165'i Rusya, 51'i ABD, 41'i Türkiye, 27'si Kanada, 26'sı İngiltere, diğerleri ise başka ülkelere taşındı.

Kazakistan'da anayasa gereği çifte vatandaşlığa izin verilmiyor.

Öte yandan geçen yıl 20 bini aşkın yabancı vatandaş Kazakistan vatandaşlığı aldı. Bunların yüzde 77'sini çeşitli ülkelerden ülkeye göç eden Kazaklar oluşturdu.

Kazakistan vatandaşlığına geçenler ise en çok Özbekistan, Çin, Rusya, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan geldi.