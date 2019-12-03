12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7435
  • 6,3631
  • 269.939
  • 108004
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı

Kazakistan'ın Kızılorda eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.25 sularında Kızılorda kentine 85 kilometre uzakta bir yolcu otobüsünün, sürücüsünün yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildiği, otobüste 35 yolcunun bulunduğu belirtildi.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Ölü sayısı 7'ye, yaralı sayısı 28'e ulaştı." denildi.

O sözler tekrar gündemde! İmamoğlu´na ´Kanal İstanbul´ dersi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

MSB duyurdu: 2 askerimiz şehit, 1 askerimiz yaralı

RTÜK Netflix'e teşekkür etti ve 'örnek alınmalı' dedi

RTÜK Netflix'e teşekkür etti ve 'örnek alınmalı' dedi

Türkiye terörden temizledi! İlk şirket açıldı

Türkiye terörden temizledi! İlk şirket açıldı

Kral Selman'ın üvey kardeşi Mutaib bin Abdulaziz öldü

Kral Selman'ın üvey kardeşi Mutaib bin Abdulaziz öldü

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Kan donduran olay! Köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Kan donduran olay! Köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Cani koca, önce eşini dövdü sonra kaynar su döktü!

Cani koca, önce eşini dövdü sonra kaynar su döktü!

Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme: Ayak izlerine rastlanıldı

Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme: Ayak izlerine rastlanıldı
 

POPÜLER HABERLER

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Van Gölü'nde esrarengiz olay! İnsan kemikleri bulundu

Van Gölü'nde esrarengiz olay! İnsan kemikleri bulundu

Demir, Milli Muharip Uçak için tarih verdi

Demir, Milli Muharip Uçak için tarih verdi

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

İki katlı iş yerini tropik adaya çevirdi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA