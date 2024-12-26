Azerbaycan hükümet kaynakları, yaptığı açıklamada, Çarşamba günü Kazakistan'ın Aktau kentinde Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın düşmesine bir Rus karadan havaya füzesinin neden olduğunu doğruladı.

Azerbaycan hava yollarına ait uçağın 'kazayla' düşmediği, Rus güçleri tarafından Ukrayna İHA'sı zannedilerek vurulduğu belirtildi.

İlk incelemelerde, Bakü'den Grozni'ye giden Azerbaycan Hava Yolları uçağının Grozni yakınlarında Rus Pantsir-S hava savunma sistemine ait füzeyle vurulduğu belirlendi.

Rus elektronik harp sistemleri ayrıca uçağın iletişimini devre dışı bırakarak, uçağın Rus hava sahası üzerindeki radardan kaybolmasına neden oldu.

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