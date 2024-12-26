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Dünya

Kazakistan'daki uçak kazasının nedeni belli oldu! Azerbaycanlı yetkililere dayandırdılar

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağın düşme nedeni belli oldu. Azerbaycan hükümet kaynakları uçağın Rus füzesiyle vurulduğunu doğruladı.

26 Aralık 2024 Perşembe 16:06 - Güncelleme:
Kazakistan'daki uçak kazasının nedeni belli oldu! Azerbaycanlı yetkililere dayandırdılar
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Azerbaycan hükümet kaynakları, yaptığı açıklamada, Çarşamba günü Kazakistan'ın Aktau kentinde Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın düşmesine bir Rus karadan havaya füzesinin neden olduğunu doğruladı.

Azerbaycan hava yollarına ait uçağın 'kazayla' düşmediği, Rus güçleri tarafından Ukrayna İHA'sı zannedilerek vurulduğu belirtildi.

İlk incelemelerde, Bakü'den Grozni'ye giden Azerbaycan Hava Yolları uçağının Grozni yakınlarında Rus Pantsir-S hava savunma sistemine ait füzeyle vurulduğu belirlendi.

Rus elektronik harp sistemleri ayrıca uçağın iletişimini devre dışı bırakarak, uçağın Rus hava sahası üzerindeki radardan kaybolmasına neden oldu.

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