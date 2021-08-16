İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2021 Pazartesi / 8 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4682
  • EURO
    9,9902
  • ALTIN
    485.476
  • BIST100
    1456.74
Dünya

Kazakistan'dan Afgan mülteci kararı!

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Afganistan'dan mülteci kabul edileceğine ilişkin karar almadığı bildirildi.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:48 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:48
ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in Afganistanlı mülteciler hakkında karar almadığına işaret ederek, "Bu konuya dair iddialar asılsız. Resmi talep doğrultusunda sadece Birleşmiş Milletler personeline yardım sağlanacaktır." dedi.

Ülkedeki bazı haber sitelerinde, Afganistan'dan 70 bin mülteci kabul edileceği iddiaları yer almıştı.

Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ise ülkenin Kabil Büyükelçiliğinde diplomatların sınırlı sayıda faaliyetlerine devam ettiklerini ve şimdilik tahliyenin söz konusu olmadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev de yaptığı toplantıda, Afganistan ile bir sonraki iş birliğine ilişkin kararlar almak için ilgili kurumlara ülkedeki durumun kapsamlı takip edilmesi talimatını vermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.