Kazakistan'dan Afgan mülteci kararı!

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:48 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:48

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in Afganistanlı mülteciler hakkında karar almadığına işaret ederek, "Bu konuya dair iddialar asılsız. Resmi talep doğrultusunda sadece Birleşmiş Milletler personeline yardım sağlanacaktır." dedi.

Ülkedeki bazı haber sitelerinde, Afganistan'dan 70 bin mülteci kabul edileceği iddiaları yer almıştı.

Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ise ülkenin Kabil Büyükelçiliğinde diplomatların sınırlı sayıda faaliyetlerine devam ettiklerini ve şimdilik tahliyenin söz konusu olmadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev de yaptığı toplantıda, Afganistan ile bir sonraki iş birliğine ilişkin kararlar almak için ilgili kurumlara ülkedeki durumun kapsamlı takip edilmesi talimatını vermişti.