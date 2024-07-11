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Dünya

Kazakistan'dan BRICS mesajı: Dengeli bir dünya için destekliyoruz

Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senatonun Başkanı Maulen Aşimbayev, güvenli ve dengeli bir dünya için BRICS gibi uluslararası kuruluşlarla ortaklıkları aktif olarak destekleyeceklerini ifade etti.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Kazakistan'dan BRICS mesajı: Dengeli bir dünya için destekliyoruz
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Kazakistan Parlamentosundan yapılan açıklamaya göre, Aşimbayev, Rusya'nın St.Petersburg şehrinde düzenlenen BRICS Parlamentoları 10. Forumu'na katıldı.

Aşimbayev, burada yaptığı konuşmada, küresel güvenlik mimarisinin sarsıldığını, yerinde öngörülemez bir uluslararası ilişkiler sistemi oluştuğunu belirterek, "Bu koşullar altında ortak görevimiz, genel çatışmaları azaltmak ve modern dünyada güvenlik ve istikrarı sağlayacak etkili çözümler bulmaktır." dedi.

"POLİTİKAMIZLA UYUMLU"

Kazakistan'ın güvenli ve dengeli bir dünya oluşturmaya yönelik yaklaşımlar sunan BRICS gibi uluslararası kuruluşlarla ortaklıkları aktif olarak destekleyeceğinin altını çizen Aşimbeyev, "Bu, uluslararası ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan politikamızla uyumludur." ifadesini kullandı.

Aşimbayev, Meclis ve Senatodan oluşan Kazakistan Parlamentosunun, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenter Asamblesi ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ile aktif rol üstlendiğini ve bu kapsamda BRICS+ alanındaki meslektaşlarıyla etkileşime hazır olduklarını kaydetti.

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