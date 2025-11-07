İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2161
  • EURO
    48,9107
  • ALTIN
    5427.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan'dan dikkat çeken Abraham Anlaşmaları açıklaması
Dünya

Kazakistan'dan dikkat çeken Abraham Anlaşmaları açıklaması

Kazakistan, Abraham Anlaşmaları'na katıldığını resmen duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Bu önemli karar, yalnızca Kazakistan'ın çıkarları doğrultusunda alınmış olup, devletimizin dengeli, yapıcı ve barışçıl dış politikasının niteliğiyle tam uyumludur.' denildi.

AA7 Kasım 2025 Cuma 15:55 - Güncelleme:
Kazakistan'dan dikkat çeken Abraham Anlaşmaları açıklaması
ABONE OL

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katıldığını açıkladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katıldığı bildirilerek, "Bu önemli karar, yalnızca Kazakistan'ın çıkarları doğrultusunda alınmış olup, devletimizin dengeli, yapıcı ve barışçıl dış politikasının niteliğiyle tam uyumludur." ifadesine yer verildi.

Kazakistan Abraham Anlaşmaları'na katıldı

Açıklamada, Abraham Anlaşmaları'na katılımın ilgili tüm ülkelerle işbirliğini güçlendireceği ve dolayısıyla Kazakistan'ın stratejik hedefleriyle de tam uyum sağladığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararları ve "iki halk için iki devlet" ilkesi temelinde Orta Doğu ihtilafının adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümünü savunmaya devam edeceği kaydedildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "C5+1" formatındaki Orta Asya-ABD Zirvesi marjında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Trump'tan Gazze açıklaması

Trump ve Tokayev, Beyaz Saray'da Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılımıyla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Trump da ardından Kazakistan'ın Abraham Anlaşmaları'na resmen katılmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.