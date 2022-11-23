Kazakistan'dan Ermenistan-Azerbaycan açıklaması: İlişkilerin normalleşmesinden yanayız

Tokayev, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Kazakistan'ın KGAÖ çerçevesindeki tutumu hakkında meslektaşlarını bilgilendiren Tokayev, söz konusu toplantının karmaşık jeopolitik çelişkiler döneminde gerçekleştiğini vurguladı.

Tokayev, bölgede, tüm kıtanın istikrar ve güvenliğini baltalayan çatışmaların devam ettiğini ifade ederek, bu koşullarda açık ve yapıcı bir diyaloğun sürdürülmesinin hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Bu bağlamda Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının diplomatik çözümüne yönelik adımları desteklediğini belirten Tokayev, "Hepimiz Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden yanayız. Rus tarafının barışı koruma çabalarının, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini ve tarafları bir barış anlaması imzalamaya götürmesini umuyoruz." dedi.

Tokayev, ayrıca Afganistan'daki durumu çözmenin yollarını aramanın, KGAÖ'nün güney sınırlarında güvenliği sağlamanın temel faktörlerinden olacağına dikkati çekerek, "Kazakistan, ülkenin akut sosyoekonomik sorunlarını çözmek için Afgan yönetimiyle pratik iş birliğini sürdürmeyi hedefliyor." diye konuştu.

Ukrayna konusuna da değinen Tokayev, bu konuda barış formülü için ortak arayış zamanının geldiğini söyledi.

Tokayev, "Her savaş, barış müzakereleriyle sona erer. En azından bir ateşkes sağlamak için her türlü şans kullanılmalıdır. İstanbul müzakereleri bunun için bir umut verdi ancak anlaşma, çeşitli nedenlerle baltalandı. Kardeş Rus ve Ukrayna halklarının onlarca hatta yüzlerce yıl boyunca karşılıklı iyileşmemiş dertlerle yollarının ayrılmasına izin vermemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.