İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2022 Pazartesi / 6 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kazakistan'dan Nazarbayev'e kötü haber! Tokayev onayladı
Dünya

Kazakistan'dan Nazarbayev'e kötü haber! Tokayev onayladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in siyasi yetkilerini kaldıran kanunu imzaladı.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 22:11 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 22:11
ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Anayasa'daki Birinci Cumhurbaşkanı-Elbaşı yasasında yapılan bazı değişiklikleri öngören kanunu onayladı.

Buna göre, Nazarbayev'in Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Halk Asamblesi'ndeki "ömür boyu başkanlık" yetkileri kaldırıldı.

Ülkenin iç ve dış politikasına ilişkin devlet girişimlerinin Nazarbayev ile kararlaştırılmasını öngören madde de çıkartıldı.

Daha önce söz konusu yasa, Kazakistan Parlamentosunca onaylanarak Cumhurbaşkanı'nın imzasına sunulmuştu.

Nursultan Nazarbayev, ülkeyi yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019'da Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmiş ancak Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Kazakistan Halk Asamblesine ömür boyu başkanlık yapma hakkını korumuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.