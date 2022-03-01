Kazakistan'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı

AA 1 Mart 2022 Salı 12:19 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 12:19

Tokayev, iktidar partisi Amanat'ın (Nur Otan) başkent Nur Sultan'da düzenlenen 22. Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değindi.

Savaş nedeniyle bölgedeki jeopolitik durumun eşi görülmemiş bir şekilde kötüleştiğini vurgulayan Tokayev, bu sorunu çözmek için konuşma zamanı olduğunu belirtti.

Tokayev, "İki devleti de müzakere masasında ortak dil bulmaya çağırıyoruz. Gerekirse ara buluculuk görevini üstlenmeye hazırız." dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki duruma ilişkin Kazakistan'ın tutumuna da değinen Tokayev, ülkesinin "toprak bütünlüğü ve egemenlikten" yana olduğunu ifade etti.

Tokayev, "Avrasya güvenliğinin bölünmezliği ilkesinde ısrar ediyoruz. Bunu, 10 Şubat'ta Moskova'ya yaptığım ziyaret esnasında da dile getirmiştim." diye konuştu.