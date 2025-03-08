İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2025 Cumartesi / 9 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5141
  • EURO
    39,727
  • ALTIN
    3412.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kazakistan'dan Suriye için istikrara mesajı

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, 'İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, Suriye halkının çıkarlarını dikkate alarak Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için aktif adımlar atmaya çağırıyoruz.' dedi.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 15:01 - Güncelleme:
Kazakistan'dan Suriye için istikrara mesajı
ABONE OL

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Nurtleu, Cidde'de Suriye ve Filistin'deki durumla ilgili düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

Nurtleu, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın Astana süreci çerçevesinde müzakereler için bir platform sağlayarak Suriye krizine en başından beri yakın ilgi gösterdiğini belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri, Suriye halkının çıkarlarını dikkate alarak Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için aktif adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Nurtleu, Kazakistan'ın Filistin konusundaki tutumunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararları temelinde bir Filistin devleti kurulması yönünde olduğunu kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.