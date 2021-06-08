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Dünya

Kazakistan'dan Tacikistan'a askeri yardım

Kazakistan, Tacikistan'a askeri mühimmat hibesini öngören yasa tasarısını kamuoyunun tartışmasına açtı.

AA08 Haziran 2021 Salı 12:59 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 13:00
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Hükümete bağlı "Open NPA" adlı site, daha önce iki ülke arasında imzalanan askeri alanda iş birliği anlaşması gereği Kazakistan'dan Tacikistan'a karşılıksız askeri-teknik yardımın sağlanmasına ilişkin yasa tasarısını yayımladı.

Tasarı, 17 Haziran'a kadar kamuoyunda tartışılacak.

Tasarıya göre Kazakistan, Tacikistan'a karşılıksız 3 milyonun üzerinde mermi yardımı yapacak.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu askeri yardımın, Kırgızistan ve Tacikistan sınırında yaşanan krizle ilgili olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Tacikistan Savunma Bakanlığı, Aralık 2019'da tarafımıza Tacik-Afgan sınırında durumun kötüye gitmesi nedeniyle askeri-teknik yardım talebinde bulundu. Tacikistan ile anlaşma Afganistan'dan uluslararası koalisyon güçlerinin askeri birliklerini çekmeye yönelik kararların planlandığı dönemde yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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