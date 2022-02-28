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Dünya

Kazakistan'dan tahliye kararı! İlk sefer Polonya üzerinden yapılacak

Kazakistan, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Kiev ve diğer şehirlerde mahsur kalan 6'sı bebek 175 vatandaşını Polonya üzerinden ilk tahliye seferiyle ülkeye getirdi.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 20:22 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:22
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Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki durum nedeniyle ülkeye dönmek için başvuruda bulunan 528 vatandaşın bugün 6'sı bebek 175'i tahliye edildi.

Polonya'nın Katoviçe şehrinden havalanan ulusal hava yolu şirketi Air Astana'nın tahliye uçağı, yerel saatle 22.30'da Almatı Havalimanı'na indi.

Kazakistan, Ukrayna'dan dönmek isteyen vatandaşları için toplam üç tahliye seferi gerçekleştirileceğini, ikinci tahliye seferinin yarın yine Polonya üzerinden yapılacağını açıklamıştı.

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